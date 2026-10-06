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Де Йонг провёл часть тренировки в общей группе «Барселоны»

Де Йонг провёл часть тренировки в общей группе «Барселоны»
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Нидерландский полузащитник Френки де Йонг приступил к тренировочным занятиям в расположении каталонской «Барселоны». Пресс-служба испанского футбольного клуба опубликовала официальное заявление о текущем статусе игрока на своей странице в социальной сети.

«Френки де Йонг завершил часть тренировочного занятия вместе с группой», — гласит сообщение команды в социальной сети X.

Френки де Йонг получил травму в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2026 года. Врачи диагностировали полузащитнику «Барселоны» разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года.

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