Глава Итальянской федерации футбола отстранён от должности из-за ошибки на выборах

Джованни Малаго временно не является президентом Итальянской футбольной федерации (FIGC), но при этом остаётся на руководящей должности в федерации. Об этом сообщает L'Equipe. Во вторник, 6 октября, исполком Национального олимпийского комитета (НОК) принял решение взять FIGC под надзор из-за процедурной ошибки на предыдущих президентских выборах.

Напомним, 22 июня Малаго был избран главой FIGC, несмотря на отсутствие лицензии от федерации и, следовательно, права баллотироваться на этот пост. По данным источника, в результате введения внешнего управления Малаго теряет свой статус президента FIGC. Тем не менее он был немедленно назначен «чрезвычайным комиссаром» федерации. Это решение было принято президентом НОК Лучано Буонфиглио и единогласно одобрено исполнительным комитетом и советом директоров.

В задачи Малаго будет входить организация новых выборов до 31 января 2027 года, на которых он сможет баллотироваться. По данным ряда итальянских СМИ, он может даже стать единственным кандидатом на этих выборах.