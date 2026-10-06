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19:45 Мск
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Россия — Нигерия: Садулаев сравнял счёт на 30-й минуте

Россия — Нигерия: Садулаев сравнял счёт на 30-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Никола Дабанович из Черногории. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

На 30-й минуте нападающий сборной России Лечи Садулаев восстановил равновесие.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий гостей Келечи Ихеаначо.

В июне