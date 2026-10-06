Россия — Нигерия: Садулаев сравнял счёт на 30-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Никола Дабанович из Черногории. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте нападающий сборной России Лечи Садулаев восстановил равновесие.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий гостей Келечи Ихеаначо.

В июне