Норвежская футбольная ассоциация просит ФИФА проверить три спорных инцидента

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) потребовала от ФИФА расследовать три инцидента, об этом сообщила пресс-служба на сайте организации.

Речь идёт о порядке организации Премии мира ФИФА, отмене красной карточки американскому форварду Фоларину Балогуну на чемпионате мира и проекте FIFA Forward Enterprise. NFF обратилась в комитет по этике ФИФА с просьбой проверить, не нарушен ли кодекс этики президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими причастными лицами, а также оценить, насколько корректно работали процессы принятия решений, системы контроля и надзорные механизмы организации.

Глава NFF Лизе Клавенесс подчеркнула, что ассоциация не диктует итоговые выводы, а настаивает на установлении фактов и объективной оценке работы управленческих и контрольных механизмов ФИФА. Также NFF требует предоставить организациям‑членам ФИФА всю необходимую документацию по этим делам.

Проект FIFA Forward Enterprise предполагал создание компании для управления главными мужскими и женскими турнирами ФИФА; по оценкам, он м