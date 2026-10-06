Конте: меня бесило, когда люди говорили, что «Тоттенхэм» никогда ничего не выиграет

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался об отношении «шпор» к поражениям. Итальянский специалист возглавлял клуб с 2021 по 2023 год.

«Я пришёл в «Тоттенхэм» с амбициями немного изменить ситуацию к лучшему. Отчасти потому, что там работал Фабио Паратичи (управляющий директор по футболу, работавший с Конте в «Ювентусе». – Прим. «Чемпионата»). Когда я прибыл, команда шла на девятом месте. Мы же финишировали четвёртыми, опередив «Арсенал».

Помню, мы проиграли или сыграли вничью, и я написал сообщение Дэниелу Леви. Он ответил: «Не волнуйся, в следующий раз мы победим». Эти слова были сказаны, чтобы поддержать меня. «Что за..?» – твердил я ему, – «Посмотри сам!»

Футболисты всегда выбирают самый простой путь. Тот, что позволяет им чувствовать себя комфортно и требует меньше усилий. Больше всего меня бесило, когда окружающие говорили: «Тоттенхэм» никогда ничего не выиграет», что они – лузеры.

Над ними насме