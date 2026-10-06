Эдегор признан лучшим игроком «Арсенала» по итогам сентября

Полузащитник Мартин Эдегор признан лучшим футболистом лондонского «Арсенала» по итогам сентября. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба английского клуба на своей странице в социальной сети.

«Ведёт за собой. Мартин Эдегор выигрывает награду лучшему игроку месяца в сентябре», — гласит официальное сообщение команды в социальной сети X.

В сентябре 2026 года Мартин Эдегор принял участие в пяти матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Норвежский полузащитник отметился двумя голами.