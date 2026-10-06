Источник сообщил планы тренера «Галатасарая» по Батракову

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук намерен вернуть российского полузащитника Алексея Батракова в стартовый состав в ближайших матчах. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

По информации издания, специалист считает, что футболист полностью завершил адаптацию в команде. Бурук рассчитывает использовать «игровой интеллект и атакующую силу» россиянина, который, по плану тренера, должен стать связующим звеном между полузащитой и атакой.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в пяти встречах турецкой команды, в которых сделал одну результативную передачу.