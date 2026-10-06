«Милан» может заинтересоваться Бальде из‑за травм Эступиньяна и Салемакерса — источник

«Милан» может возобновить интерес к защитнику «Барселоны» Алексу Бальде на фоне травм Первиса Эступиньяна и Алексиса Салемакерса. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, сделка может состояться в январе, особенно если каталонский клуб предложит более выгодные условия с точки зрения стоимости и формата, учитывая приближающийся срок истечения контракта испанца, рассчитанный до 30 июня 2028 года. Важную роль также сыграют условия контрактов Эступиньяна и Салемакерса и возможный уход эквадорца, которому летом помешал Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что Бальде может уйти в зимнее трансферное окно из-за недостатка игрового времени. Активно за этой ситуацией также следят «Ювентус