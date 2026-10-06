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Форвард «Спартака» Гарсия согласовал трёхлетний контракт с «Панатинаикосом» — Икономидис

Форвард «Спартака» Гарсия согласовал трёхлетний контракт с «Панатинаикосом» — Икономидис
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия согласовал трёхлетний контракт с «Панатинаикосом», где с августа он выступает на правах аренды. Зарплата 28-летнего форварда составит € 2,5 млн в год. Об этом сообщают греческие журналисты Илиас Каллонас и Антонис Икономидис в эфире Box2Box by Betsson.

По информации источника, на текущий момент «Панатинаикос» не связывался с красно-белыми насчёт выкупа Гарсии. При этом сам футболист дал понять компетентным лицам, что не намерен возвращаться в Москву. В связи с этим руководство греческого клуба постарается добиться наиболее выгодной для себя сделки. При аренде Гарсии летом сумма выкупа составляла € 15 млн, но она не является обязательной.

Форвард является игроком «Спартака» с февраля 2025 года. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет