Эндрик рассматривает уход в аренду. Главный претендент — «Астон Вилла» — La SER

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может временно сменить клубную прописку в предстоящее зимнее трансферное окно. По информации испанского издания La SER, футболист всерьёз задумывается об уходе из команды на правах аренды в январе.

Согласно источнику, причиной такого возможного решения является оценка собственных перспектив: игрок считает, что «не будет получать достаточно игрового времени в «Мадриде». Главным претендентом на подписание арендно