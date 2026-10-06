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Эндрик рассматривает уход в аренду. Главный претендент — «Астон Вилла» — La SER

Эндрик рассматривает уход в аренду. Главный претендент — «Астон Вилла» — La SER
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Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может временно сменить клубную прописку в предстоящее зимнее трансферное окно. По информации испанского издания La SER, футболист всерьёз задумывается об уходе из команды на правах аренды в январе.

Согласно источнику, причиной такого возможного решения является оценка собственных перспектив: игрок считает, что «не будет получать достаточно игрового времени в «Мадриде». Главным претендентом на подписание арендно