Месси получил почётную докторскую степень университета Буэнос-Айреса
Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил почётную докторскую степень университета Буэнос-Айреса. Об этом информирует пресс-служба национальной команды на странице в социальной сети X.
«Поздравляем, легенда!» — написано в сообщении.
Фото: Федерация футбола Аргентины
Отметим, что Месси получил почётную докторскую степень, которая присуждается университетом или академией за выдающиеся заслуги перед наукой, культурой, обществом или человечеством, без защиты диссертации и без прохождения обычной академической процед