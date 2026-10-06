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Месси получил почётную докторскую степень университета Буэнос-Айреса

Месси получил почётную докторскую степень университета Буэнос-Айреса
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Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил почётную докторскую степень университета Буэнос-Айреса. Об этом информирует пресс-служба национальной команды на странице в социальной сети X.

«Поздравляем, легенда!» — написано в сообщении.

Фото: Федерация футбола Аргентины

Отметим, что Месси получил почётную докторскую степень, которая присуждается университетом или академией за выдающиеся заслуги перед наукой, культурой, обществом или человечеством, без защиты диссертации и без прохождения обычной академической процед