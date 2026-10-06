40 126 зрителей присутствуют на матче Россия — Нигерия

На товарищеский матч между сборными России и Нигерии пришли 40 126 болельщиков. Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Никола Дабанович из Черногории. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий гостей Келечи Ихеаначо. На 30-й минуте нападающий сборной России Лечи Садулаев восстановил равновесие. На 45+2-й минуте