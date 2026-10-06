Боселли выразил желание сыграть с Кавани и Суаресом в их прощальном матче за Уругвай

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли заявил, что хотел бы принять участие в прощальном матче нападающих сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

– Защитник «Зенита» Вега вызван на прощальный матч Месси в сборной Аргентины. Ты бы хотел принять участие в подобной игре звёзд Уругвая по типу Кавани или Луиса Суареса?

– Суарес и Кавани – мои кумиры с самого детства, конечно, мне хотелось бы сыграть с ними, – приводит слова Боселли Metaratings.

Прощальный матч Месси за сб