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«Барселона» готова отпустить полузащитника в «Баварию» за € 80 млн — El Nacional

«Барселона» готова отпустить полузащитника в «Баварию» за € 80 млн — El Nacional
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Мюнхенская «Бавария» готова заплатить € 80 млн за полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Даниэля Ольмо, сообщает El Nacional.

По информации источника, если «Барселона» вернёт Жоау Феликса и Ольмо станет получать меньше игрового времени, «Бавария» активнее поборется за игрока. На данный момент Ольмо хочет остаться в составе сине-гранатовых, но «Барселона» всерьёз рассмотрит предложение в € 80 млн, если оно поступит.

Ольмо перешёл в «Барселону» в августе 2024 года из немецкого «РБ Лейпциг». В текущем сезоне 28-летний испанский полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, три раза поразив ворота соперников. Transfermarkt оценивает хавбека в € 60 млн.

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