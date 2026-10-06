Криштиану Роналду опубликовал заявление по ситуации в сборной Португалии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал заявление по ситуации в национальной команде.

«Это правда о том, что произошло с Жорже Жезушем.

Как и обещал, я решил рассказать от первого лица об обстоятельствах, связанных с последним тренировочным сбором национальной команды.

После чемпионата мира 2026 года я подготовил письмо португальскому народу, которое храню до сих пор, со словами, с которыми хочу обратиться к ним, когда навсегда покину нашу команду. В конце соревнований, уже на обратном пути из Соединённых Штатов, президент федерации попросил и настоял на том, чтобы я пер