41-летний Роналду заявил, что не завершал карьеру в сборной Португалии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не завершил карьеру в сборной Португалии.

«Слышал много разговоров на тему прощального матча, да, я должен достойно попрощаться, федерация готова предоставить такую возможность… Могу пообещать всем своим болельщикам, особенно всем португальцам, что у нас будет один или несколько прощальных матчей, когда для этого будет время.

Я действительно погружен в сборную. Тот день, когда узнал о смерти отца… Я был на сборах с Португалией, решил остаться там до матча на следующий день. Сделал для страны то, чего бы не сделал ни для одного клуба. Поэтому если буду в хорошей форме, буду играть за клуб, забивать, буду доступен. Как и всегда, стремлюсь играть и побеждать в составе сборной. Это чистейшая истина», — сказал Роналду в заявлении, опубликованном жур