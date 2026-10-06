«Где нарушают своё слово, мне там не место». Роналду — об отъезде из сборной Португалии

Португальский нападающий Криштиану Роналду объяснил, почему покинул лагерь команды во время сентябрьского сбора.

«Я покинул лагерь сборной. Для меня самым важным в отношениях с людьми является правда, пусть говорят, как бы больно не было. В разговоре с президентом Федерации футбола Португалии и тренером я заявил, что если они не хотят меня видеть, то пусть скажут. Они могут подтвердить. Им было достаточно быть со мной откровенными. Они в один голос