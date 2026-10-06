Роналду извинился за отъезд из сборной Португалии и ждёт наказания

Португальский нападающий Криштиану Роналду извинился за то, что уехал с сентябрьских сборов национальной команды.

«Я должен извиниться перед партнёрами по сборной за то, что уехал. Несмотря на абсолютное отсутствие доверия к словам тренера, что могут подтвердить те, кто был их свидетелем, я не должен был уезжать. Ответственность лежит исключительно на мне. Ещё раз приношу извинения португальскому народу, но отказ от своих слов для меня имеет решающее значение.

Почувствовал, что с этого момента моё пребывание навредит команде. И, как всегда говорил, что сделаю, к