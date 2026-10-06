Морган — о Роналду: отличное заявление честного человека, с которым обошлись неуважительно

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал подробное заявление капитана и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду о его конфликте с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем и самовольном отъезде.

«Блестящее заявление классного, честного человека, с которым обошлись очень неуважительно. Горжусь тобой, Криштиану», — написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября после конфликта с