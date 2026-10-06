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В заявлении Роналду по сборной Португалии содержится 1740 слов

В заявлении Роналду по сборной Португалии содержится 1740 слов
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Португальский нападающий Криштиану Роналду сегодня, 6 октября, выпустил заявление, в котором рассказал собственную версию событий ситуации в национальной команде. Роналду покинул расположение сборной после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

В заявлении, которое сегодня опубликовали португальские СМИ и мировые журналисты, содержится 1740 слов и около 11 тысяч символов. Роналду за это количество объяснил причины конфликта с Жезушем, реплики, которые были согласованы с тренером для зачитывания на пресс-конференции, причины, по которым Криштиану больше не верит в слова тренера, и извинения, принесённые португальским болельщикам.