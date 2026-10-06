Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков обратился к болельщикам после завершения сборов национальной команды

«Сборы подошли к концу. Это были насыщенные недели. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживал нашу сборную на матчах в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. До новых встреч!» — написал Батраков в своём телеграм-канале.

В товарищеском матче с Ираном (2:0) в Казани Батраков отметился результативной передачей. В игре с Намибией (6:0) в Екатеринбурге полузащитник вышел на поле на 76-й минуте. Во встрече с Нигерией (3:3) в Нижнем Новгороде Батраков провёл на поле всё время матча и сделал ассист.

Материалы по теме Источник сообщил планы тренера «Галатасарая» по Батракову

Болельщики «Галатасарая» посвятили баннер Батракову: