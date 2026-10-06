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Хорватия — Испания. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Хорватия — Испания: Иван Перишич удалён с поля на 79-й минуте матч 4-го тура Лиги наций, 6 октября 2026

Хорватия — Испания: Иван Перишич удалён с поля на 79-й минуте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А), в котором встречаются сборные Хорватии и Испании. Игра проходит на стадионе «Полюд» в Сплите, Хорватия. Главным арбитром выступает Эрик Ламбрехтс из Бельгии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт 1:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 2
Испания
1:0 Перишич – 17'     1:1 Мерино – 61'     1:2 Мерино – 88'    
Удаления: Перишич – 79' / нет

На 79-й минуте полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич получил красную карточку и был удалён с поля.

Ранее Перишич открыл счёт на 18-й минуте. На 61-й минуте полузащитник команды Испании Микель Мерино забил ответный мяч.

В следующем туре группового этапа Хорватия сыграет с Англией 12 ноября, а Испания в этот же день проведёт матч с Чехией.

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

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