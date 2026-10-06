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Беларусь — Финляндия, результат матча 6 октября 2026, счет 1:0, 4-й тур группового этапа Лиги наций 2026/2027

Гол Шуманского позволил Беларуси победить Финляндию в матче Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига С), в котором встречались сборные Беларуси и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сборной Беларуси.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 0
Финляндия
1:0 Шуманский – 1'    

На первой минуте гол забил нападающий сборной Беларуси и «Акрона» Артём Шуманский. На 15-й минуте защитник Захар Волков не забил с пенальти.

В следующем туре группового этапа Беларусь встретится с Сан-Марино 12 ноября, а Финляндия в этот же день проведёт матч с Албанией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027