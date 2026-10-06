Результаты матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 6 октября
Сегодня, 6 октября, состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги наций на 6 октября:
Лига А:
Хорватия – Испания — 1:2;
Англия – Чехия — 3:0.
Лига B:
Швейцария – Северная Македония — 3:0;
Шотландия – Словения — 1:2.
Лига C:
Казахстан – Фарерские острова — 2:2;
Молдавия – Словакия — 0:4;
Беларусь – Финляндия — 1:0;
Люксембург – Болгария — 0:2;
Албания – Сан-Марино — 2:1;
Эстония – Исландия — 0:0.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).
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