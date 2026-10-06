15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Рига — Кайрат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 6 октября

Результаты матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 6 октября
Комментарии

Сегодня, 6 октября, состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 6 октября:

Лига А:

Хорватия – Испания — 1:2;
Англия – Чехия — 3:0.

Лига B:

Швейцария – Северная Македония — 3:0;
Шотландия – Словения — 1:2.

Лига C:

Казахстан – Фарерские острова — 2:2;
Молдавия – Словакия — 0:4;
Беларусь – Финляндия — 1:0;
Люксембург – Болгария — 0:2;
Албания – Сан-Марино — 2:1;
Эстония – Исландия — 0:0.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме