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27‑летний защитник «Оренбурга» Татаев поставил цель дебютировать за сборную России

27‑летний защитник «Оренбурга» Татаев поставил цель дебютировать за сборную России
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Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев заявил, что поставил перед собой цель попасть в сборную России. Татаеву 27 лет, но он ещё не выходил на поле в составе взрослой сборной России.

— Каждый сам хочет улучшиться. Например, я перед собой ставлю личные цели, хочу улучшаться, так же и другой футболист. Плюс мы все хотим улучшаться как команда. Если это всё воедино сложить, то даже за три недели можно хорошего прогресса достичь.

— Можно о личных целях поподробнее?
— Они личные, касаются лично меня. Но давайте так скажу: каждый футболист хочет попасть в свою национальную команду. Ставлю цель — попасть в национальную команду, — сказал Татаев в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова 10 октября примет махачкалинское «Динамо».