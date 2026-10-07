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Фердинанд: статистика Кейна — просто безумие. Он обязан получить «Золотой мяч»

Фердинанд: статистика Кейна — просто безумие. Он обязан получить «Золотой мяч»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить капитан английской национальной команды Гарри Кейн, выступающий за «Баварию».

Нападающий оформил дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Чехии (3:0). Всего в 11 играх текущего сезона за национальную команду и «Баварию» Гарри забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

«Статистика Гарри Кейна – просто безумие… Он обязан получить «Золотой мяч», – написал Фердинанд на своей странице в социальной сети X.

Церемония вручения приза лучшему игроку года состоится 26 октября в Лондоне.

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