Фердинанд: статистика Кейна — просто безумие. Он обязан получить «Золотой мяч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить капитан английской национальной команды Гарри Кейн, выступающий за «Баварию».

Нападающий оформил дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Чехии (3:0). Всего в 11 играх текущего сезона за национальную команду и «Баварию» Гарри забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

«Статистика Гарри Кейна – просто безумие… Он обязан получить «Золотой мяч», – написал Фердинанд на своей странице в социальной сети X.

Церемония вручения приза лучшему игроку года состоится 26 октября в Лондоне.