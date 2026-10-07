Симойнш — о Роналду: я общался с Пеле и Марадоной, они не вели себя так. Он эгоист

Бывший португальский футболист и тренер Антониу Симойнш прокомментировал ситуацию с нападающим Криштиану Роналду, покинувшим национальную команду из-за разногласий с главным тренером Жорже Жезушем.

В своём заявлении футболист отметил, что утвердил несколько тезисов для пресс-конференции Жезуша. В частности, специалист должен был сказать: «Я совершил ошибку, выпустив на разминку человека масштаба Пеле и Марадоны, а затем не выпустив его на поле. Если бы такое случилось сегодня, я бы так не поступил».

«Я играл с королём Эйсебио, общался с Пеле и Марадоной. Я никогда не видел ничего подобного. Он [Роналду] эгоист.

В свои 41 год Роналду должен понимать, что футбол не сводится только к голам и что он всё ещё может быть полезен национальной команде, не обязательно играя полный матч. Решение о том, выходить ему в стартовом составе или нет, принадлежит тренеру сборной», — приводит слова Симойнша A Bola.