Пато: Эндрику нужны перемены, потому что в «Реале» ему нелегко найти место

Бывший игрок «Лиона» Алешандре Пато высказался о нападающем мадридского «Реала» Эндрике.

«Я думаю, ему нужны перемены, потому что в «Реале» ему нелегко найти место. Я не знаю его мнения по этому поводу, но он не может всегда оставлять решение на усмотрение своих агентов. На мой взгляд, ему нужно найти другой клуб», — приводит слова Пато Footmercato.

Эндрик стал игроком мадридского «Реала» летом 2024 года. За этот период 20-летний бразильский нападающий принял участие в 34 официальных играх за «сливочных», забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона игрок провёл в «Лионе» на правах аренды. За 19 матчей форвард забил восемь голов и отдал семь ассистов.