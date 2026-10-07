«Реал» Мадрид рассматривает Ельча в качестве кандидата на усиление обороны — Пикон

Руководство мадридского «Реала» намерено произвести усиление линии центральных защитников. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон.

По информации источника, одним из кандидатов на переход в состав мадридской команды называется Финн Ельч. В публикации отмечается, что клуб проявляет прямой интерес к подписанию данного футболиста для укрепления центра обороны.

При этом подчёркивается, что внутри руководства мадридского «Реала» на данный момент ведётся обсуждение профиля искомого игрока. Согласно опубликованным данным, определённая часть менеджмента клуба придерживается позиции, что команде необходимо подписать опытного футболиста на позицию центрального защитника.

20-летний Ельч выступает за «Штутгарт» с 2025 года.