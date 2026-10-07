Жорже Жезуш дал первый комментарий по заявлению Роналду

Представители телеканала CMTV встретили главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша, возвращающегося к себе домой, и спросили его мнение о заявлении Криштиану Роналду, в котором он объяснил решение самовольно покинуть национальную команду во время сбора на матчи Лиги наций. В своём сообщении 41-летний форвард неоднократно отметил, что Жезуш нарушал данное им слово.

«Я был в Лейрии на матче сборной [до 21 года]. Сейчас прочитаю заявление, мне нечего сказать», — приводит слова 72-летнего тренера A Bola со ссылкой на CMTV.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября. Разногласия между игроком и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных.