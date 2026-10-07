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Тухель — о 3:0 с Чехией: мы снова показали отличную игру и заслуженно победили

Тухель — о 3:0 с Чехией: мы снова показали отличную игру и заслуженно победили
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о победе над командой Чехии (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций.

«Это наш четвёртый матч за три или четыре дня. Мы снова показали отличную игру и заслуженно победили. Дубль Кейна? Это в его стиле. Я не воспринимаю это как должное – он исключителен в каждом матче.

То, что мы не вылетели на групповом этапе [чемпионата мира], сделало нас сильнее. Мы демонстрируем высокий уровень – так было на протяжении всего времени, так обстоят дела и сейчас. Ты учишься каждый день и становишься сильнее от матча к матчу.

Когда уровень столь высок, формировать состав непросто. Я рад, что каждый вносил свой вклад и выкладывался по максимуму ради футболки и всей команды. Они задали высокую планку: именно так это выглядит со стороны, и именно так всё обстоит внутри коллектива», – приводит слова Тухеля ВВС.

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