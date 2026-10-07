Месси выйдет в стартовом составе Аргентины в прощальном матче за сборную

Сегодня, 7 октября, сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Бенином. Встреча начнётся в 2:00 мск и станет последней для 39-летнего Лионеля Месси в составе национальной команды.

Перед игрой сборная Аргентины в своём аккаунте в социальной сети Х опубликовала фотографию футболки и капитанской повязки Месси.

«Мы любим тебя, капитан», — написано в сообщении.

Футболки Месси и его капитанская повязка перед последним матчем за сборную Аргентины Фото: Официальный аккаунт сборной Аргентины в социальной сети Х

Нападающий «Интер Майами» впервые сыграл за Аргентину в августе 2005 года в матче с Венгрией. За карьеру в сборной Месси провёл 207 встреч, забил 125 голов и сделал 67 результативных передач. Форвард ранее объявил о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2026.