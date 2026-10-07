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Последний матч Месси за сборную, Аргентина — Бенин: в первом тайме счёт не был открыт

Последний матч Месси за сборную, Аргентина — Бенин: в первом тайме счёт не был открыт
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина, который станет последним в составе национальной команды для нападающего южноамериканцев Лионеля Месси. Стартовый свисток прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

Первый тайм матча закончился вничью — 0:0.

Месси четыре раза пробил в сторону ворот и дважды попал в створ, шесть раз коснулся мяча в штрафной соперника, точность передач 73% (22/30).

Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины после ЧМ-2026, где его команда в финале уступила Испании (0:1 в дополнительное время). 39-летний форвард сообщил о решении сам — в письме, опубликованном в соцсетях.

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в товарищеском матче с Венгрией (2:1). За 21 год он провёл за Аргентину 207 матчей, забил 125 голов и отдал 68 голевых передач.

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