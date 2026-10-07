«Нападающие просто облизываются в ожидании таких моментов». Кейн — о голе в ворота Чехии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о втором голе в матче с командой Чехии (3:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций.

«Передача от Эллиота [Андерсона] на Моргана [Роджерса] и прострел в касание – это было просто идеально [в эпизоде ​​со вторым голом]. Нападающие просто облизываются в ожидании таких моментов», – приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

На 40-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии после передачи форварда Моргана Роджерса. Всего в этом матче Кейн забил два гола.

В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.