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«Нападающие просто облизываются в ожидании таких моментов». Кейн — о голе в ворота Чехии

«Нападающие просто облизываются в ожидании таких моментов». Кейн — о голе в ворота Чехии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о втором голе в матче с командой Чехии (3:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Цоуфал – 27'     2:0 Кейн – 40'     3:0 Кейн – 57'    

«Передача от Эллиота [Андерсона] на Моргана [Роджерса] и прострел в касание – это было просто идеально [в эпизоде ​​со вторым голом]. Нападающие просто облизываются в ожидании таких моментов», – приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

На 40-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии после передачи форварда Моргана Роджерса. Всего в этом матче Кейн забил два гола.

В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.

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