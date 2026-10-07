15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де ла Фуэнте отреагировал на дубль Мерино, который помог сборной вырвать победу у Хорватии

Де ла Фуэнте отреагировал на дубль Мерино, который помог сборной вырвать победу у Хорватии
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о дубле полузащитника своей команды Микеля Мерино после победы своей команды в 4-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 с Хорватией. Встреча завершилась со счётом 2:1. Мерино вышел на замену после перерыва при счёте 0:1 и забил два мяча.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 2
Испания
1:0 Перишич – 17'     1:1 Мерино – 61'     1:2 Мерино – 88'    
Удаления: Перишич – 79' / нет

«Микель Мерино… Я вам говорю, у нас лучшие игроки в мире на своих позициях и Микель один из них. Он мог бы играть за любую команду в мире. Он даёт нам очень многое. Он умеет завладеть мячом и находить свой ритм, что непросто, и у него есть талант забивать голы», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3. Англия заработала девять очков и располагается на второй строчке. Хорватия набрала три очка, Чехия — без набранных баллов.

Материалы по теме