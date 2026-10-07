Де ла Фуэнте отреагировал на дубль Мерино, который помог сборной вырвать победу у Хорватии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о дубле полузащитника своей команды Микеля Мерино после победы своей команды в 4-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) сезона-2026/2027 с Хорватией. Встреча завершилась со счётом 2:1. Мерино вышел на замену после перерыва при счёте 0:1 и забил два мяча.

«Микель Мерино… Я вам говорю, у нас лучшие игроки в мире на своих позициях и Микель один из них. Он мог бы играть за любую команду в мире. Он даёт нам очень многое. Он умеет завладеть мячом и находить свой ритм, что непросто, и у него есть талант забивать голы», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3. Англия заработала девять очков и располагается на второй строчке. Хорватия набрала три очка, Чехия — без набранных баллов.