На поле растянули гигантскую футболку с номером Месси и надписью GRACIAS

Сегодня, 7 октября, сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Бенином. Встреча станет последней для 39-летнего Лионеля Месси в составе национальной команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На поле растянули гигантскую футболку с номером Месси и надписью GRACIAS. Вся Аргентина сегодня говорит «спасибо» капитану.

Футболка с номером Месси и надписью GRACIAS Фото: Скрин трансляции

Легендарный нападающий впервые сыграл за Аргентину в августе 2005 года в матче с Венгрией. За карьеру в сборной Месси провёл 207 встреч, забил 125 голов и сделал 67 результативных передач. Форвард ранее объявил о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2026.