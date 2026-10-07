Сегодня, 7 октября, сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Бенином. Встреча станет последней для 39-летнего Лионеля Месси в составе национальной команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На поле растянули гигантскую футболку с номером Месси и надписью GRACIAS. Вся Аргентина сегодня говорит «спасибо» капитану.
Футболка с номером Месси и надписью GRACIAS
Фото: Скрин трансляции
Легендарный нападающий впервые сыграл за Аргентину в августе 2005 года в матче с Венгрией. За карьеру в сборной Месси провёл 207 встреч, забил 125 голов и сделал 67 результативных передач. Форвард ранее объявил о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2026.