Де ла Фуэнте прокомментировал досрочный выход Испании в 1/4 финала Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги наций УЕФА после победы в матче 4-го тура группового этапа Лиги А турнира сезона-2026/2027 с Хорватией. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Цель — продолжать побеждать, мы прошли 42 игры без поражений и хотим добавить ещё больше. Я испытываю огромную гордость за эту команду, мне повезло иметь таких игроков», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3. Англия заработала девять очков и располагается на второй строчке. Хорватия набрала три очка, Чехия — без набранных баллов.