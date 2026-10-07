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Де ла Фуэнте прокомментировал досрочный выход Испании в 1/4 финала Лиги наций

Де ла Фуэнте прокомментировал досрочный выход Испании в 1/4 финала Лиги наций
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги наций УЕФА после победы в матче 4-го тура группового этапа Лиги А турнира сезона-2026/2027 с Хорватией. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 2
Испания
1:0 Перишич – 17'     1:1 Мерино – 61'     1:2 Мерино – 88'    
Удаления: Перишич – 79' / нет

«Цель — продолжать побеждать, мы прошли 42 игры без поражений и хотим добавить ещё больше. Я испытываю огромную гордость за эту команду, мне повезло иметь таких игроков», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3. Англия заработала девять очков и располагается на второй строчке. Хорватия набрала три очка, Чехия — без набранных баллов.

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