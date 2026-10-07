Де ла Фуэнте прокомментировал досрочный выход Испании в 1/4 финала Лиги наций
Поделиться
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги наций УЕФА после победы в матче 4-го тура группового этапа Лиги А турнира сезона-2026/2027 с Хорватией. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 4-й тур
06 октября 2026, вторник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 2
Испания
1:0 Перишич – 17' 1:1 Мерино – 61' 1:2 Мерино – 88'
Удаления: Перишич – 79' / нет
«Цель — продолжать побеждать, мы прошли 42 игры без поражений и хотим добавить ещё больше. Я испытываю огромную гордость за эту команду, мне повезло иметь таких игроков», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.
После четырёх матчей сборная Испании набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3. Англия заработала девять очков и располагается на второй строчке. Хорватия набрала три очка, Чехия — без набранных баллов.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2026
-
10:56
-
10:47
-
10:32«Динамо» объявило об уходе Гагнидзе Официально
-
10:32
-
10:30
-
10:21
-
10:20
-
10:04
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:28
-
09:20
-
09:02
-
08:51
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:25
-
08:23
-
08:15
-
07:23
-
07:11
-
06:58
-
06:34
-
06:28
-
06:08
-
06:08
-
06:01
-
05:46
-
05:29
-
05:20
-
05:08
-
04:33
-
04:28