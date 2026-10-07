Матч Аргентина — Бенин остановили на 10-й минуте, чтобы ещё раз устроить овации Месси

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина, который станет последним в составе национальной команды для нападающего южноамериканцев Лионеля Месси. Стартовый свисток прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч был остановлен на 10-й минуте, чтобы ещё раз устроить овации 10-му номеру сборной Аргентины. В течении минуты стадион и обе команды минуту хлопали Месси.

Остановка матча на Аргентина — Бенин 10-й минуте матча в честь Месси Фото: Скрин трансляции

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 125 голов и 68 результативных передач в 207 встречах за аргентинцев.