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Матч Аргентина — Бенин остановили на 10-й минуте, чтобы ещё раз устроить овации Месси

Матч Аргентина — Бенин остановили на 10-й минуте, чтобы ещё раз устроить овации Месси
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В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина, который станет последним в составе национальной команды для нападающего южноамериканцев Лионеля Месси. Стартовый свисток прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

Матч был остановлен на 10-й минуте, чтобы ещё раз устроить овации 10-му номеру сборной Аргентины. В течении минуты стадион и обе команды минуту хлопали Месси.

Остановка матча на Аргентина — Бенин 10-й минуте матча в честь Месси

Остановка матча на Аргентина — Бенин 10-й минуте матча в честь Месси

Фото: Скрин трансляции

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 125 голов и 68 результативных передач в 207 встречах за аргентинцев.

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