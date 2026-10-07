Джуд Беллингем назвал лучшего игрока в истории сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о капитане команды Гарри Кейне после матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Чехией (3:0).

«Не так много можно добавить к тому, что уже было сказано. Для меня прежде всего он невероятный человек — как капитан и как мужчина.

Он лучший игрок в истории сборной Англии, когда-либо надевавший эту футболку, и для меня большая честь играть с ним. Он практически недосягаем. Он забивает голы с невероятной лёгкостью, опускается глубоко, вступает в отборы. Он становится только лучше», – приводит слова Беллингема BBC.

В следующем туре группового этапа Англия сыграет с Хорватией 12 ноября, а Чехия в этот же день проведёт матч с Испанией.