Аргентина — Бенин: на 48-й минуте Отаменди открыл счёт с передачи Месси

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина, который является последним в составе национальной команды для нападающего южноамериканцев Лионеля Месси. Стартовый свисток прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте счёт в матче открыл Николас Отаменди с передачи Лионеля Месси.

Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины после ЧМ-2026, где его команда в финале уступила Испании (0:1 в дополнительное время).

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в товарищеском матче с Венгрией (2:1). теперь на его счету за Аргентину в 208 матчах 125 голов и 69 голевых передач.