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Карпин назвал причину, по которой сборная России не смогла одолеть Нигерию, ведя в счёте

Карпин назвал причину, по которой сборная России не смогла одолеть Нигерию, ведя в счёте
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о причинах, по которым российская национальная команда не смогла удержать победу в товарищеском матче с Нигерией. Встреча завершилась вничью — 3:3. Россия вела со счётом 3:1 к 73-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

— Почему при счёте 3:1 сборная России не смогла дожать соперника?
— Почему не выиграли — так правильнее. «Дожимать» надо, когда счёт 1:1. Не выиграли, потому что невнимательно сыграли в нескольких эпизодах.

— После второго гола Нигерии не было ощущения, что команда может упустить победу?
— Нет, никакого такого предчувствия не было. Мы продолжали владеть инициативой. Ещё один гол пропустили после собственной ошибки при розыгрыше мяча от ворот, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России провела три товарищеских матча в текущий международный сбор. Ранее команда Карпина разгромила Намибию (6:0) и переиграла Иран (2:0).

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