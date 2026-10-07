Карпин назвал причину, по которой сборная России не смогла одолеть Нигерию, ведя в счёте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о причинах, по которым российская национальная команда не смогла удержать победу в товарищеском матче с Нигерией. Встреча завершилась вничью — 3:3. Россия вела со счётом 3:1 к 73-й минуте.

— Почему при счёте 3:1 сборная России не смогла дожать соперника?

— Почему не выиграли — так правильнее. «Дожимать» надо, когда счёт 1:1. Не выиграли, потому что невнимательно сыграли в нескольких эпизодах.

— После второго гола Нигерии не было ощущения, что команда может упустить победу?

— Нет, никакого такого предчувствия не было. Мы продолжали владеть инициативой. Ещё один гол пропустили после собственной ошибки при розыгрыше мяча от ворот, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России провела три товарищеских матча в текущий международный сбор. Ранее команда Карпина разгромила Намибию (6:0) и переиграла Иран (2:0).