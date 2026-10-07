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Аргентина — Бенин: на 61-й минуте Нико Пас удвоил преимущество хозяев поля, у Месси ассист

Аргентина — Бенин: на 61-й минуте Нико Пас удвоил преимущество хозяев поля, у Месси ассист
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина, который является последним в составе национальной команды для нападающего южноамериканцев Лионеля Месси. Стартовый свисток прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

На 61-й минуте матча аргентинский полузащитник Николас Пас забил второй гол хозяев. Молодой хавбек появился на поле за две минуты до этого. Лионель Месси оформил второй ассист в матче.

39-летний форвард сообщил об уходе из сборной Аргентины после ЧМ-2026, где его команда в финале уступила Испании (0:1 в дополнительное время).

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в товарищеском матче с Венгрией (2:1). На данный момент он проводит за Аргентину 208-й матч, всего за сборную он забил 125 голов и отдал 70 голевых передач.

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