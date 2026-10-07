Аргентина — Бенин: на 71-й минуте Месси реализовал пенальти в своём прощальном матче

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина, который является последним в составе национальной команды для нападающего южноамериканцев Лионеля Месси. Стартовый свисток прозвучал в 2:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти в своём прощальном матче за сборную Аргентины.

39-летний форвард сообщил об уходе из национальной команды после ЧМ-2026, где его команда в финале уступила Испании (0:1 в дополнительное время).

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в товарищеском матче с Венгрией (2:1). На данный момент он проводит за Аргентину 208-й матч, всего за сборную он забил 126 голов и отдал 70 голевых передач.