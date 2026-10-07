Месси забил 932-й гол в карьере — в 1178-й игре. У Роналду 979 мячей в 1338 матчах

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл свой прощальный матч в составе сборной Аргентины – товарищескую игру с командой Бенина (3:0).

Форвард забил на 71-й минуте с пенальти. С учётом выступлений за клубы и сборную это 932-й гол в карьере 39-летнего Месси. В ходе игры нападающий также ассистировал защитнику Николасу Отаменди и хавбеку Нико Пасу.

41-летний нападающий Криштиану Роналду, долгое время считавшийся конкурентом аргентинца в споре за звание лучшего игрока мира, забил на протяжении своей карьеры 979 мячей, проведя 1338 игр.

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, о чём сообщил самостоятельно в письме, опубликованном в соцсетях.