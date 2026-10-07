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Месси забил 932-й гол в карьере — в 1178-й игре. У Роналду 979 мячей в 1338 матчах

Месси забил 932-й гол в карьере — в 1178-й игре. У Роналду 979 мячей в 1338 матчах
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл свой прощальный матч в составе сборной Аргентины – товарищескую игру с командой Бенина (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

Форвард забил на 71-й минуте с пенальти. С учётом выступлений за клубы и сборную это 932-й гол в карьере 39-летнего Месси. В ходе игры нападающий также ассистировал защитнику Николасу Отаменди и хавбеку Нико Пасу.

41-летний нападающий Криштиану Роналду, долгое время считавшийся конкурентом аргентинца в споре за звание лучшего игрока мира, забил на протяжении своей карьеры 979 мячей, проведя 1338 игр.

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, о чём сообщил самостоятельно в письме, опубликованном в соцсетях.

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