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Месси забил 126 мячей за сборную Аргентины. У Роналду — 146 мячей за Португалию

Месси забил 126 мячей за сборную Аргентины. У Роналду — 146 мячей за Португалию
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл свой прощальный матч в составе сборной Аргентины – товарищескую игру с командой Бенина (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

Форвард забил на 71-й минуте с пенальти — это 126-й гол Месси за всё время его выступлений за сборную. В активе 39-летнего футболиста 208 матчей в составе «альбиселесте». Также на счету Месси 70 результативных передач.

В ходе игры нападающий также ассистировал защитнику Николасу Отаменди и хавбеку Нико Пасу.

Рекордсменом по голам за сборную остаётся 41-летний Криштиану Роналду — нападающий в 234 матчах за команду Португалии забил 146 мячей.

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, о чём сообщил самостоятельно в письме, опубликованном в соцсетях.

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