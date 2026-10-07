Месси забил 126 мячей за сборную Аргентины. У Роналду — 146 мячей за Португалию

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл свой прощальный матч в составе сборной Аргентины – товарищескую игру с командой Бенина (3:0).

Форвард забил на 71-й минуте с пенальти — это 126-й гол Месси за всё время его выступлений за сборную. В активе 39-летнего футболиста 208 матчей в составе «альбиселесте». Также на счету Месси 70 результативных передач.

В ходе игры нападающий также ассистировал защитнику Николасу Отаменди и хавбеку Нико Пасу.

Рекордсменом по голам за сборную остаётся 41-летний Криштиану Роналду — нападающий в 234 матчах за команду Португалии забил 146 мячей.

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, о чём сообщил самостоятельно в письме, опубликованном в соцсетях.