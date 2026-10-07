15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси за свою карьеру в составе Аргентины забил 46 сборным

Месси за свою карьеру в составе Аргентины забил 46 сборным
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл свой прощальный матч в составе сборной Аргентины – товарищескую игру с командой Бенина (3:0). Игра прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

39-летний игрок реализовал пенальти на 71-й минуте — таким образом, Месси забил 46 национальным командам за свою карьеру.

Чаще всего Месси забивал представителям Европы – 14 сборным. Также он поражал ворота 10 команд из КОНКАКАФ, девяти – из КОМНЕБОЛ, семи – из Африки и шести – из Азии.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.

Материалы по теме
Сборная Аргентины разгромила Бенин в прощальном матче Лионеля Месси