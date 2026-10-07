Месси за свою карьеру в составе Аргентины забил 46 сборным

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провёл свой прощальный матч в составе сборной Аргентины – товарищескую игру с командой Бенина (3:0). Игра прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».

39-летний игрок реализовал пенальти на 71-й минуте — таким образом, Месси забил 46 национальным командам за свою карьеру.

Чаще всего Месси забивал представителям Европы – 14 сборным. Также он поражал ворота 10 команд из КОНКАКАФ, девяти – из КОМНЕБОЛ, семи – из Африки и шести – из Азии.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.