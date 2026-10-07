Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался после своего прощального матча в сборной Аргентины — – товарищеской игры с командой Бенина (3:0). Матч прошёл в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».

«Я бы с удовольствием остался здесь, с Аргентиной, навсегда, до конца своей жизни… но пришло время завершать карьеру. После последнего чемпионата мира пришло время попрощаться. Спасибо, потому что представлять Аргентину — это лучшее, что когда-либо было», — сказал Месси после матча.

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, о чём сообщил самостоятельно в письме, опубликованном в соцсетях.

Всего на его счету 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.