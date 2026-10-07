«Наслаждайся жизнью, брат». Роналдиньо обратился к Месси

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо обратился к Лионелю Месси, завершившему карьеру в сборной Аргентины.

Товарищеский матч с Бенином (3:0) стал для Месси последним в составе национальной команды.

«Какое удовольствие, какая радость – быть частью твоей истории с самого первого дня, брат! Ты заставлял нас улыбаться и наслаждаться футболом! Твоё имя вписано в историю твоей страны и всего мира…

Только мы знаем, какую радость испытываем, воплощая детскую мечту – представлять свою страну и становиться чемпионами мира! Ты отдал всё ради своей сборной и своей страны…

Я прекрасно тебя понимаю и знаю, что всё, что связано с семьёй, заставляет переосмыслить многое… Наслаждайся жизнью, брат. Желаю тебе всего наилучшего – сегодня и всегда», – написал Роналдиньо в соцсети.

Всего в активе Мессии 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.