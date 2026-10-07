Месси выступил с прощальной речью перед болельщиками после игры с Бенином

39-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси выступил с речью после своего прощального матча за сборную Аргентины против Бенина (3:0), в котором он реализовал пенальти и отдал две голевые передачи.

«Сегодня трудно что-либо сказать: меня переполняют эмоции, в голове так много мыслей. Мой отец – первый, о ком я думаю. Всё, что я могу сделать, — это выразить благодарность, как я уже делал в своём прощальном письме.

Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжёлые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины — это лучшее, что может случиться», – приводит слова Месси TyC Sports.

Всего на счету Месси 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев.