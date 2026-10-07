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Запечатлён последний кадр международной карьеры Лионеля Месси

Запечатлён последний кадр международной карьеры Лионеля Месси
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39-летний Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы победили со счётом 3:0, а капитан команды отметился голом и двумя результативными передачами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

Запечатлён последний кадр международной карьеры аргентинского нападающего.

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в игре с Венгрией. За 208 матчей форвард забил 126 голов и сделал 70 ассистов. В составе Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах — и Финалиссиму-2022.

39-летний форвард сообщил об уходе из национальной команды после ЧМ-2026, где его команда в финале уступила Испании (0:1 в дополнительное время).

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