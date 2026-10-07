Запечатлён последний кадр международной карьеры Лионеля Месси

39-летний Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы победили со счётом 3:0, а капитан команды отметился голом и двумя результативными передачами.

Запечатлён последний кадр международной карьеры аргентинского нападающего.

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года в игре с Венгрией. За 208 матчей форвард забил 126 голов и сделал 70 ассистов. В составе Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах — и Финалиссиму-2022.

39-летний форвард сообщил об уходе из национальной команды после ЧМ-2026, где его команда в финале уступила Испании (0:1 в дополнительное время).